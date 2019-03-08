В США заинтересовались активами Рамзана Кадырова

Соединенные Штаты Америки могут начать искать финансовые активы президента Чечни Рамзана Кадырова за пределами Российской Федерации.

Окончательный текст проекта вышеупомянутой резолюции под названием "Призыв к ответственности и правосудию за убийство Бориса Немцова" был одобрен Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг, 7 марта, сообщает DW.

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В поправке, принятой Палатой представителей, содержится призыв к госсекретарю США "принять все возможные меры для расследования деловых операций Рамзана Кадырова и любых компаний, контролируемых Рамзаном Кадыровым за пределами Российской Федерации, и установить, нарушают ли эти операции или любые компании, способствующие совершению таких операций, санкции, введенные против Рамзана Кадырова в соответствии со статьями "Закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека во всем мире".

Это положение включили в текст по инициативе конгрессмена-демократа от штата Нью-Джерси Тома Малиновского. В прошлом Малиновский был одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации экс-президента Барака Обамы.