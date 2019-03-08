У США зацікавилися активами Рамзана Кадирова
Сполучені Штати Америки можуть почати шукати фінансові активи президента Чечні Рамзана Кадирова за межами Російської Федерації.
Остаточний текст проекту вищезгаданої резолюції під назвою" Заклик до відповідальності і правосуддя через вбивство Бориса Нємцова". було схвалено Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США у четвер, 7 березня, повідомляє DW.
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У поправці, прийнятій Палатою представників, міститься заклик до держсекретаря США "вжити всі можливі заходи для розслідування ділових операцій Рамзана Кадирова і будь-яких компаній, контрольованих Рамзаном Кадировим за межами Російської Федерації, і встановити, чи порушують ці операції або будь-які компанії, що сприяють здійсненню таких операцій, санкції, введені проти Рамзана Кадирова у відповідності зі статтями "Закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини в усьому світі".
Це положення включили в текст з ініціативи конгресмена-демократа від штату Нью-Джерсі Тома Малиновського. У минулому Малиновський був одним з керівників правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) і помічником держсекретаря США з питань прав людини в адміністрації екс-президента Барака Обами.