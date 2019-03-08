18:38
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 березня
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, 7 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      У США зацікавилися активами Рамзана Кадирова

      391 Читать новость на русском
      Рамзан Кадиров
      Рамзан Кадиров / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки можуть почати шукати фінансові активи президента Чечні Рамзана Кадирова за межами Російської Федерації.

      Остаточний текст проекту вищезгаданої резолюції під назвою" Заклик до відповідальності і правосуддя через вбивство Бориса Нємцова". було схвалено Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США у четвер, 7 березня, повідомляє DW.

      Читайте також: У США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє визнавати Крим російським

      У поправці, прийнятій Палатою представників, міститься заклик до держсекретаря США "вжити всі можливі заходи для розслідування ділових операцій Рамзана Кадирова і будь-яких компаній, контрольованих Рамзаном Кадировим за межами Російської Федерації, і встановити, чи порушують ці операції або будь-які компанії, що сприяють здійсненню таких операцій, санкції, введені проти Рамзана Кадирова у відповідності зі статтями "Закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини в усьому світі".

      Це положення включили в текст з ініціативи конгресмена-демократа від штату Нью-Джерсі Тома Малиновського. У минулому Малиновський був одним з керівників правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) і помічником держсекретаря США з питань прав людини в адміністрації екс-президента Барака Обами.
       

      blog_ava
      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
      сьогодні
      13774
      Теги: Новини Росії Рамзан Кадиров Чечня Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      сьогодні , 17:00 Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      Світові Медіа 519
      Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)
      сьогодні , 16:02 Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)
      Наталія Печерська 166
      Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      сьогодні , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      Тетяна Мартинюк 211
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сьогодні , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1854
      "Патріархат!" проти "Я – феміністка": конфлікт на Марші за права жінок у Києві
      сьогодні , 14:17 "Патріархат!" проти "Я – феміністка": конфлікт на Марші за права жінок у Києві
      577
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук