09:11
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время COVID-19

      - Читати новину українською
      COVID-19 у США / ukranews.com

      Американская программа защиты доходов для представителей малого бизнеса исчерпала свой бюджет в размере 349 миллиардов долларов. Это случилось уже на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.

      Такую информацию предоставила Администрация по вопросам малого бизнеса американского правительства, передает Укринформ. Также там сообщили, что исчерпывается бюджет и других фондов, предусмотренных на поддержку экономики во время чрезвычайных ситуаций.

      Читайте также Хоть завтра, – Трамп заявил о начале выхода США из карантина и представил поэтапный план

      "По состоянию на сейчас Администрация по вопросам малого бизнеса не в состоянии принимать новые заявки по программе защиты доходов из-за ситуации с выделенными средствами. Итак сейчас мы не можем добавлять новых заявителей по этой программе", – заявили в ведомстве.

      Обратите внимание! Дональд Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Трамп считает, что ВОЗ недостаточно эффективно работает и "облажалась".


      Бизнес в условиях карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Деньги Коронавирус COVID-19 Бизнес Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      16 апреля , 21:00 "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
      Антон Голобородько