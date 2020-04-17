В США закончились средства на поддержку малого бизнеса во время COVID-19

Американская программа защиты доходов для представителей малого бизнеса исчерпала свой бюджет в размере 349 миллиардов долларов. Это случилось уже на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.

Такую информацию предоставила Администрация по вопросам малого бизнеса американского правительства, передает Укринформ. Также там сообщили, что исчерпывается бюджет и других фондов, предусмотренных на поддержку экономики во время чрезвычайных ситуаций.

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"По состоянию на сейчас Администрация по вопросам малого бизнеса не в состоянии принимать новые заявки по программе защиты доходов из-за ситуации с выделенными средствами. Итак сейчас мы не можем добавлять новых заявителей по этой программе", – заявили в ведомстве.

Обратите внимание! Дональд Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Трамп считает, что ВОЗ недостаточно эффективно работает и "облажалась".



Бизнес в условиях карантина / Инфографика 24 канала