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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      У США закінчились кошти на підтримку малого бізнесу під час COVID-19

      -
      COVID-19 у США / ukranews.com

      Американська програма захисту доходів для представників малого бізнесу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 мільярдів доларів. Це трапилось вже на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів.

      Таку інформацію надала Адміністрація з питань малого бізнесу американського уряду, передає Укрінформ. Також там повідомили про вичерпується бюджет й інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час надзвичайних ситуацій.

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      "Станом на зараз Адміністрація з питань малого бізнесу не в змозі приймати нові заявки за програмою захисту доходів через ситуацію з виділеними коштами. Отже наразі ми не можемо додавати нових заявників по цій програмі", – заявили у відомстві. 

      Зверніть увагу! Дональд Трамп нещодавно заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть Всесвітню організацію охорони здоров’я. Трамп вважає, що ВООЗ недостатньо ефективно працює та "облажалася".


      Бізнес в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Гроші Коронавірус COVID-19 Бізнес Дональд Трамп Новини США Новини політики
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