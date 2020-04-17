У США закінчились кошти на підтримку малого бізнесу під час COVID-19

Американська програма захисту доходів для представників малого бізнесу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 мільярдів доларів. Це трапилось вже на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів.

Таку інформацію надала Адміністрація з питань малого бізнесу американського уряду, передає Укрінформ. Також там повідомили про вичерпується бюджет й інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час надзвичайних ситуацій.

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"Станом на зараз Адміністрація з питань малого бізнесу не в змозі приймати нові заявки за програмою захисту доходів через ситуацію з виділеними коштами. Отже наразі ми не можемо додавати нових заявників по цій програмі", – заявили у відомстві.

Зверніть увагу! Дональд Трамп нещодавно заявив, що Сполучені Штати більше не фінансуватимуть Всесвітню організацію охорони здоров’я. Трамп вважає, що ВООЗ недостатньо ефективно працює та "облажалася".



Бізнес в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу