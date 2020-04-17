Хоч завтра, – Трамп заявив про початок виходу США з карантину та представив поетапний план
Дональд Трамп представив план відновлення економіки США після карантину. У деяких штатах можна починати знімати обмеження "хоч завтра", зокрема – відкривати ресторани, бари, спортивні зали та інші громадські місця.
Про це 16 квітня говорив американський президент на брифінгу в Білому домі, як пишуть у CNN
До теми COVID-19 у США: Трамп заявив, що країна минула пік епідемії
Кількість хворих на COVID-19 у кожному штаті різна, тож губернатори мають змогу самостійно приймати рішення щодо зняття обмежень – залежно від ситуації в регіоні.
Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання плану,
– заявив Трамп.
Як свідчить план Трампа, США готові повернутися до нормального життя у три етапи.
План Трампа щодо виходу США з карантину
Трамп каже, що країна вже готова до "відкриття". Перший етап можна починати "хоч завтра" вже на 30% території США.
Перший етап
- Знімуть частину обмежень там, де нові випадки інфікування коронавірусом не реєстрували минулі сім днів.
- Цей етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць.
- Однак соціальної дистанції й далі слід дотримуватися, у компанії понад 10 людей – не збиратися.
- Варто все ще відмовлятися і від поїздок, які не є вкрай нагальними.
- Навчальні заклади на цьому етапі будуть ще закриті.
- Літнім людям не можна все ще гуляти, й відвідувати їх не варто.
- Натомість лікарі вже зможуть робити планові операції.
Другий етап
- На другому етапі запрацюють навчальні заклади.
- Дозволять збиратися групами до 50 осіб.
- Можна буде подорожувати, навіть якщо й не вкрай необхідно.
Третій етап
- Скасують обмеження щодо дотримання соціальної дистанції для вразливих груп населення.
- Усі установи зможуть відновити роботу.
Зведені дані по коронавірусу у США станом на початок 17 квітня: зафіксовано понад 670 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли вже 33 тисячі людей.
Нагадаємо, які симптоми COVID-19 помічають найчастіше / Інфографіка 24 каналу
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