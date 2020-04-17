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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Хоч завтра, – Трамп заявив про початок виходу США з карантину та представив поетапний план

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      Трамп заговорив про вихід з карантину "хоч завтра" / АР

      Дональд Трамп представив план відновлення економіки США після карантину. У деяких штатах можна починати знімати обмеження "хоч завтра", зокрема – відкривати ресторани, бари, спортивні зали та інші громадські місця.

      Про це 16 квітня говорив американський президент на брифінгу в Білому домі, як пишуть у CNN

      До теми COVID-19 у США: Трамп заявив, що країна минула пік епідемії

      Кількість хворих на COVID-19 у кожному штаті різна, тож губернатори мають змогу самостійно приймати рішення щодо зняття обмежень – залежно від ситуації в регіоні.

      Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання плану,
      – заявив Трамп.

      Як свідчить план Трампа, США готові повернутися до нормального життя у три етапи.

      План Трампа щодо виходу США з карантину

      Трамп каже, що країна вже готова до "відкриття". Перший етап можна починати "хоч завтра" вже на 30% території США.

      Перший етап

      • Знімуть частину обмежень там, де нові випадки інфікування коронавірусом не реєстрували минулі сім днів.
      • Цей етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць.
      • Однак соціальної дистанції й далі слід дотримуватися, у компанії понад 10 людей – не збиратися.
      • Варто все ще відмовлятися і від поїздок, які не є вкрай нагальними.
      • Навчальні заклади на цьому етапі будуть ще закриті.
      • Літнім людям не можна все ще гуляти, й відвідувати їх не варто.
      • Натомість лікарі вже зможуть робити планові операції.

      Другий етап

      • На другому етапі запрацюють навчальні заклади.
      • Дозволять збиратися групами до 50 осіб.
      • Можна буде подорожувати, навіть якщо й не вкрай необхідно.

      Третій етап

      • Скасують обмеження щодо дотримання соціальної дистанції для вразливих груп населення.
      • Усі установи зможуть відновити роботу.

      Зведені дані по коронавірусу у США станом на початок 17 квітня: зафіксовано понад 670 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли вже 33 тисячі людей.


      Нагадаємо, які симптоми COVID-19 помічають найчастіше / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини США Дональд Трамп
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