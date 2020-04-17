Хоч завтра, – Трамп заявив про початок виходу США з карантину та представив поетапний план

Дональд Трамп представив план відновлення економіки США після карантину. У деяких штатах можна починати знімати обмеження "хоч завтра", зокрема – відкривати ресторани, бари, спортивні зали та інші громадські місця.

Про це 16 квітня говорив американський президент на брифінгу в Білому домі, як пишуть у CNN

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Кількість хворих на COVID-19 у кожному штаті різна, тож губернатори мають змогу самостійно приймати рішення щодо зняття обмежень – залежно від ситуації в регіоні.

Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання плану,

– заявив Трамп.

Як свідчить план Трампа, США готові повернутися до нормального життя у три етапи.

План Трампа щодо виходу США з карантину

Трамп каже, що країна вже готова до "відкриття". Перший етап можна починати "хоч завтра" вже на 30% території США.

Перший етап

Знімуть частину обмежень там, де нові випадки інфікування коронавірусом не реєстрували минулі сім днів.

Цей етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць.

Однак соціальної дистанції й далі слід дотримуватися, у компанії понад 10 людей – не збиратися.

Варто все ще відмовлятися і від поїздок, які не є вкрай нагальними.

Навчальні заклади на цьому етапі будуть ще закриті.

Літнім людям не можна все ще гуляти, й відвідувати їх не варто.

Натомість лікарі вже зможуть робити планові операції.

Другий етап

На другому етапі запрацюють навчальні заклади.

Дозволять збиратися групами до 50 осіб.

Можна буде подорожувати, навіть якщо й не вкрай необхідно.

Третій етап

Скасують обмеження щодо дотримання соціальної дистанції для вразливих груп населення.

Усі установи зможуть відновити роботу.

Зведені дані по коронавірусу у США станом на початок 17 квітня: зафіксовано понад 670 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли вже 33 тисячі людей.



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