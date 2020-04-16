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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      COVID-19 у США: хворих вже 637 тисяч, а Трамп заявив, що країна минула пік епідемії

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      Трамп виступив у Білому домі 15 квітня / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп побачив "суттєві ознаки прогресу" у ситуації з поширенням коронавірусу в країні та заговорив про послаблення обмежень. США, мовляв, на загальнонаціональному рівні минули пік епідемії COVID-19.

      Про це 15 квітня президент США Дональд Трамп говорив на брифінгу для журналістів у Білому домі, як пишуть у CNBC.

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      "Ми все ще повинні залишатися пильними, але вже зрозуміло, що наша рішуча стратегія працює. І дуже добре працює", – наголосив Трамп, коментуючи ситуацію в країні з поширенням коронавірусу. 

      За його словами, кількість нових випадків інфікування зменшується. Ці "суттєві ознаки прогресу" дають змогу зробити певні висновки.

      Боротьба (з коронавірусом – 24 канал) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми минули пік по нових випадках,
      – заявив президент США.

      І додав, що вже 16 квітня його адміністрація має намір оприлюднити рекомендації для влади штатів щодо зняття певних санітарних обмежень – "щоб знову відкрити країну".

      За інформацією Університету Хопкінса, який формує зведені дані по коронавірусу  на основі інформації від влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, у США станом на початок 16 квітня зафіксовано понад 637 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли вже понад 28 тисяч людей.

      Симптоми
      Нагадаємо, які симптоми COVID-19 помічають найчастіше / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Дональд Трамп Новини США Коронавірус COVID-19
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