COVID-19 у США: хворих вже 637 тисяч, а Трамп заявив, що країна минула пік епідемії

Президент США Дональд Трамп побачив "суттєві ознаки прогресу" у ситуації з поширенням коронавірусу в країні та заговорив про послаблення обмежень. США, мовляв, на загальнонаціональному рівні минули пік епідемії COVID-19.

Про це 15 квітня президент США Дональд Трамп говорив на брифінгу для журналістів у Білому домі, як пишуть у CNBC.

Читайте також Імператор Трамп, "гречка" і війна з губернаторами: чим закінчиться пандемія у США

"Ми все ще повинні залишатися пильними, але вже зрозуміло, що наша рішуча стратегія працює. І дуже добре працює", – наголосив Трамп, коментуючи ситуацію в країні з поширенням коронавірусу.

За його словами, кількість нових випадків інфікування зменшується. Ці "суттєві ознаки прогресу" дають змогу зробити певні висновки.

Боротьба (з коронавірусом – 24 канал) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми минули пік по нових випадках,

– заявив президент США.

І додав, що вже 16 квітня його адміністрація має намір оприлюднити рекомендації для влади штатів щодо зняття певних санітарних обмежень – "щоб знову відкрити країну".

За інформацією Університету Хопкінса, який формує зведені дані по коронавірусу на основі інформації від влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, у США станом на початок 16 квітня зафіксовано понад 637 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли вже понад 28 тисяч людей.



Нагадаємо, які симптоми COVID-19 помічають найчастіше / Інфографіка 24 каналу