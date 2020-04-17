Хоть завтра, – Трамп заявил о начале выхода США из карантина и представил поэтапный план
Дональд Трамп представил план восстановления экономики США после карантина. В некоторых штатах можно начинать снимать ограничения "хоть завтра", в частности – открывать рестораны, бары, спортивные залы и другие общественные места.
Об этом 16 апреля говорил американский президент на брифинге в Белом доме, как пишут в CNN
К теме COVID-19 в США: Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии
Количество больных COVID-19 в каждом штате разная, поэтому губернаторы могут самостоятельно принимать решение о снятии ограничений – в зависимости от ситуации в регионе.
Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время снова открыться, мы предоставим им свободу для выполнения плана,
– заявил Трамп.
Как следует из плана Трампа, США готовы вернуться к нормальной жизни в три этапа.
План Трампа по выходу США из карантина
Трамп говорит, что страна уже готова к "открытию". Первый этап можно начинать "хоть завтра" уже на 30% территории США.
Первый этап
- Снимут часть ограничений там, где новые случаи инфицирования коронавируса не регистрировали прошедшие семь дней.
- Этот этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.
- Однако социальную дистанцию и дальше следует соблюдать, в компании более 10 человек – не собираться.
- Стоит все еще отказываться и от поездок, которые не являются неотложными.
- Учебные заведения на этом этапе будут еще закрыты.
- Пожилым людям нельзя все еще гулять, и посещать их не стоит.
- Зато врачи уже смогут делать плановые операции.
Второй этап
- На втором этапе заработают учебные заведения.
- Позволят собираться группами до 50 человек.
- Можно будет путешествовать, даже если и не очень нужно.
Третий этап
- Отменят ограничения по соблюдению социальной дистанции для уязвимых групп населения.
- Все учреждения смогут возобновить работу.
Сводные данные по COVID-19 в США по состоянию на начало 17 апреля: зафиксировано более 670 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли уже 33 тысячи человек.
Напомним, какие симптомы COVID-19 замечают чаще всего / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Изменения к регламенту Верховной Рады и штурм магазина в Мариуполе – Гуд найт Юкрейнсегодня , 00:04
-
Если в церковь пойдут 11% украинцев – это 3 миллиона, – руководитель соцгруппы "Рейтинг"16 апреля , 23:38
-
Борьба с последствиями COVID-19: в ЕС создадут фонд поддержки бизнеса на 25 миллиардов евросегодня , 03:04
-
Из-за загрязнения в Киеве спецавтомобили начали мыть улицы, – Кличкосегодня , 01:18
-
Думаю, до конца апреля мы получим помощь от МВФ, – Герус16 апреля , 23:37