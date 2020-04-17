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      Хоть завтра, – Трамп заявил о начале выхода США из карантина и представил поэтапный план

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      Трамп заговорил о выходе из карантина "хоть завтра" / АР

      Дональд Трамп представил план восстановления экономики США после карантина. В некоторых штатах можно начинать снимать ограничения "хоть завтра", в частности – открывать рестораны, бары, спортивные залы и другие общественные места.

      Об этом 16 апреля говорил американский президент на брифинге в Белом доме, как пишут в CNN

      К теме COVID-19 в США: Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии

      Количество больных COVID-19 в каждом штате разная, поэтому губернаторы могут самостоятельно принимать решение о снятии ограничений – в зависимости от ситуации в регионе.

      Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время снова открыться, мы предоставим им свободу для выполнения плана,
      – заявил Трамп.

      Как следует из плана Трампа, США готовы вернуться к нормальной жизни в три этапа.

      План Трампа по выходу США из карантина

      Трамп говорит, что страна уже готова к "открытию". Первый этап можно начинать "хоть завтра" уже на 30% территории США.

      Первый этап

      • Снимут часть ограничений там, где новые случаи инфицирования коронавируса не регистрировали прошедшие семь дней.
      • Этот этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.
      • Однако социальную дистанцию и дальше следует соблюдать, в компании более 10 человек – не собираться.
      • Стоит все еще отказываться и от поездок, которые не являются неотложными.
      • Учебные заведения на этом этапе будут еще закрыты.
      • Пожилым людям нельзя все еще гулять, и посещать их не стоит.
      • Зато врачи уже смогут делать плановые операции.

      Второй этап

      • На втором этапе заработают учебные заведения.
      • Позволят собираться группами до 50 человек.
      • Можно будет путешествовать, даже если и не очень нужно.

      Третий этап

      • Отменят ограничения по соблюдению социальной дистанции для уязвимых групп населения.
      • Все учреждения смогут возобновить работу.

      Сводные данные по COVID-19 в США по состоянию на начало 17 апреля: зафиксировано более 670 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли уже 33 тысячи человек.


      Напомним, какие симптомы COVID-19 замечают чаще всего / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости США Дональд Трамп
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