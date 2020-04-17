Хоть завтра, – Трамп заявил о начале выхода США из карантина и представил поэтапный план

Дональд Трамп представил план восстановления экономики США после карантина. В некоторых штатах можно начинать снимать ограничения "хоть завтра", в частности – открывать рестораны, бары, спортивные залы и другие общественные места.

Об этом 16 апреля говорил американский президент на брифинге в Белом доме, как пишут в CNN

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Количество больных COVID-19 в каждом штате разная, поэтому губернаторы могут самостоятельно принимать решение о снятии ограничений – в зависимости от ситуации в регионе.

Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время снова открыться, мы предоставим им свободу для выполнения плана,

– заявил Трамп.

Как следует из плана Трампа, США готовы вернуться к нормальной жизни в три этапа.

План Трампа по выходу США из карантина

Трамп говорит, что страна уже готова к "открытию". Первый этап можно начинать "хоть завтра" уже на 30% территории США.

Первый этап

Снимут часть ограничений там, где новые случаи инфицирования коронавируса не регистрировали прошедшие семь дней.

Этот этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.

Однако социальную дистанцию и дальше следует соблюдать, в компании более 10 человек – не собираться.

Стоит все еще отказываться и от поездок, которые не являются неотложными.

Учебные заведения на этом этапе будут еще закрыты.

Пожилым людям нельзя все еще гулять, и посещать их не стоит.

Зато врачи уже смогут делать плановые операции.

Второй этап

На втором этапе заработают учебные заведения.

Позволят собираться группами до 50 человек.

Можно будет путешествовать, даже если и не очень нужно.

Третий этап

Отменят ограничения по соблюдению социальной дистанции для уязвимых групп населения.

Все учреждения смогут возобновить работу.

Сводные данные по COVID-19 в США по состоянию на начало 17 апреля: зафиксировано более 670 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли уже 33 тысячи человек.