В США застрелили вооруженного мужчину, который забаррикадировался в ресторане
Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который прятался в здании ресторана Panera Bread.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Читайте также: Стрельба в школе в Мэриленде: есть раненые, стрелок-подросток убит
Во время стрельбы больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонского университета, около пяти часов.
Почему он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба. В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии