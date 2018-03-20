В США застрелили вооруженного мужчину, который забаррикадировался в ресторане

Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который прятался в здании ресторана Panera Bread.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

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Во время стрельбы больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонского университета, около пяти часов.

Почему он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба. В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.