В США застрелили озброєного чоловіка, який забарикадувався в ресторані

Поліція в місті Прінстон (штат Нью-Джерсі) застрелила озброєного чоловіка, який ховався в будівлі ресторану Panera Bread.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників місцевої влади.

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Під час стрілянини більше ніхто не постраждав. Озброєний чоловік знаходився в ресторані, розташованому поруч з Прінстонським університетом, близько п'яти годин.

Чому він вирішив забарикадуватися в будівлі, поки не уточнюється. Переговори з ним, які вела поліція, завершилися безрезультатно, після цього була відкрита стрілянина. У зв'язку з інцидентом люди, що знаходилися в двох університетських корпусах, були евакуйовані.