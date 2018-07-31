В США злодеи вывезли из океанариума акулу на детской коляске: видео

В США в Сан-Антонио злодеи украли из океанариума акулу и вывезли ее в детской коляске. Все этапы похищения были успешно запланированы и выполнены.

Об этом сообщает KSAT.

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Злодеи зашли в помещение, в котором находилась калифорнийская рогатая акула. Вытянуть ее из аквариума им не было трудно, ведь в океанариуме разрешено прикасаться к животным.

Смотрите видео с камеры наблюдения:

Один из преступников достал акулу и положил в одеяло. Другой вор пронес ее в служебное помещение, в котором уже было ведро с водой. Следовательно, ведро с водой они положили в коляску, отвезли ее через запасной выход и скрылись на грузовике.

После того, как в океанариуме заметили исчезновение акулы, персонал просмотрел записи с камер наблюдения и сумел идентифицировать номера грузовика. Владельца грузовика и акулу нашли через 2 дня. Она плавала у него в аквариуме в гараже вместе с другими морскими существами. Полицейские рассказали, что злоумышленник не хотел продавать акулу, а просто хотел нового любимца.