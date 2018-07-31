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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

У США злодії вивезли з океанаріуму акулу на дитячому візку: відео

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Акула каліфорнійська
Акула каліфорнійська / Фото з вільних джерел

У США в Сан-Антоніо, злодії поцупили з океанаріуму акулу і вивезли її в дитячому візку. Всі етапи викрадення були успішно заплановані і виконані.

Про це повідомляє KSAT.

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Лиходії зайшли в приміщення, в якому знаходилася каліфорнійська рогата акула. Витягнути її з акваріума їм не було важко, адже в океанаріумі дозволено торкатися до тварин.

Дивіться відео з камери спостереження:

 

Один із злочинців дістав акулу і поклав у ковдру. Інший злодій проніс її в службове приміщення, в якому вже було відро з водою. Відтак, відро з водою вони поклали в коляску, відвезли її через запасний вихід і втекли на вантажівці.

Після того, як в океанаріумі помітили зникнення акули, персонал переглянув записи з камер спостереження і зумів ідентифікувати номери вантажівки. Власника вантажівки і акулу знайшли через 2 дні. Вона плавала у нього в акваріумі в гаражі разом з іншими морськими істотами. Поліцейські розповіли, що зловмисник не хотів продавати акулу, а просто хотів нового улюбленця.

Теги: світ тварин Новини США
Джерело: 24 Канал
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