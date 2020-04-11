В Стамбуле и еще 30 городах Турции ввели комендантский час

Для предотвращения распространения коронавируса власти Турции объявили, что вводят комендантский час. В более 30 городах и провинциях страны полностью запретили выходить из дома на 48 часов.

Об этом говорится в заявлении МВД Турции, которую опубликовало государственное информационное агентство Anadolu вечером 10 апреля.

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Что предусматривает комендантский час

Полный запрет выходить из дома на 48 часов.

Когда будет действовать комендантский час

Двое полных суток – с полуночи 11 апреля и до конца 12 апреля.

Где будут действовать ограничения в комендантский час

В крупнейшем городе страны Стамбуле, столице Анкаре и 31 провинции, губернаторы которых уже получили соответствующий циркуляр.

Добавим, что 10 апреля в стране официально зарегистрировали 98 смертей от коронавируса, количество жертв уже – 1006. В общем больных COVID-19 в стране более 47 тысяч.

Напомним, 3 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган ввел в стране ряд карантинных мероприятий. В частности, запретил выходить на улицу людям младше 20 лет, и обязал турок в общественных местах находиться в медицинских масках.

Турция, к слову, свои границы закрыла с 21 марта, а с 28 марта полностью остановила на неопределенный срок международное авиасообщение. Даже ездить между городами люди могут только с разрешения местных властей.