У Стамбулі та ще 30 містах Туреччини ввели комендантський час

Для запобігання поширенню коронавірусу влада Туреччини оголосила, що вводить комендантський час. У понад 30 містах та провінціях країни повністю заборонили виходити з дому на 48 годин.

Про це мовиться у заяві МВС Туреччини, яку опублікувало державне інформаційне агентство Anadolu увечері 10 квітня.

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Що передбачає комендантський час

Повну заборону виходити з дому на 48 годин.

Коли діятиме комендантський час

Дві повні доби – з півночі 11 квітня і до кінця 12 квітня.

Де діятимуть обмеження у комендантський час

У найбільшому місті країни Стамбулі, столиці Анкарі та 31 провінції, губернатори яких вже отримали відповідний циркуляр.

Додамо, що 10 квітня в країні офіційно зареєстрували 98 смертей від коронавірусу, кількість жертв уже – 1006. Загалом хворих на COVID-19 в країні понад 47 тисяч.

Нагадаємо, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган запровадив у країні низку карантинних заходів. Зокрема, заборонив виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років, та зобов'язав турків у громадських місцях перебувати у медичних масках.

Туреччина, до слова, свої кордони закрила з 21 березня, а з 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення. Ба навіть їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади.



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