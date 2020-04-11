У Стамбулі та ще 30 містах Туреччини ввели комендантський час
Для запобігання поширенню коронавірусу влада Туреччини оголосила, що вводить комендантський час. У понад 30 містах та провінціях країни повністю заборонили виходити з дому на 48 годин.
Про це мовиться у заяві МВС Туреччини, яку опублікувало державне інформаційне агентство Anadolu увечері 10 квітня.
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Що передбачає комендантський час
- Повну заборону виходити з дому на 48 годин.
Коли діятиме комендантський час
- Дві повні доби – з півночі 11 квітня і до кінця 12 квітня.
Де діятимуть обмеження у комендантський час
- У найбільшому місті країни Стамбулі, столиці Анкарі та 31 провінції, губернатори яких вже отримали відповідний циркуляр.
Додамо, що 10 квітня в країні офіційно зареєстрували 98 смертей від коронавірусу, кількість жертв уже – 1006. Загалом хворих на COVID-19 в країні понад 47 тисяч.
Нагадаємо, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган запровадив у країні низку карантинних заходів. Зокрема, заборонив виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років, та зобов'язав турків у громадських місцях перебувати у медичних масках.
Туреччина, до слова, свої кордони закрила з 21 березня, а з 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення. Ба навіть їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади.
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