04:36
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Стамбулі та ще 30 містах Туреччини ввели комендантський час

      - Читать новость на русском
      У Туреччині – комендантський час / Колаж 24 каналу

      Для запобігання поширенню коронавірусу влада Туреччини оголосила, що вводить комендантський час. У понад 30 містах та провінціях країни повністю заборонили виходити з дому на 48 годин.

      Про це мовиться у заяві МВС Туреччини, яку опублікувало державне інформаційне агентство Anadolu увечері 10 квітня.  

      Зверніть увагу Українців з Туреччини евакуювали поромом: фото, відео

      Що передбачає комендантський час

      • Повну заборону виходити з дому на 48 годин.

      Коли діятиме комендантський час

      • Дві повні доби – з півночі 11 квітня і до кінця 12 квітня.

      Де діятимуть обмеження у комендантський час

      • У найбільшому місті країни Стамбулі, столиці Анкарі та 31 провінції, губернатори яких вже отримали відповідний циркуляр.

      Додамо, що 10 квітня в країні офіційно зареєстрували 98 смертей від коронавірусу, кількість жертв уже – 1006. Загалом хворих на COVID-19 в країні понад 47 тисяч.

      Нагадаємо, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган запровадив у країні низку карантинних заходів. Зокрема, заборонив виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років, та зобов'язав турків у громадських місцях перебувати у медичних масках. 

      Туреччина, до слова, свої кордони закрила з 21 березня, а з 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення. Ба навіть їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади.

      Коронавірус у світі, Туреччина
      МЗС не рекомендує українцям відвідувати низку країн, серед яких і Туреччина / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Туреччини Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      10 квітня , 21:23 Нова угода ОПЕК+: як Мексика поставила всіх на коліна
      Анатолій Максимов
      10 квітня , 20:47 Головні новини 10 квітня: підозра Чорновол і посилення карантину в 5 областях
      Емал Набі