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В Стамбуле столкнулись два самолета: фото

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В Стамбуле столкнулись самолеты
В Стамбуле столкнулись самолеты / kokpit.aero

В Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета.

Об этом сообщает Kokpit.Aero.

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Отмечается, что столкнулись Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

В Стамбуле столкнулись самолеты

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Теги: авиация Аварии и ДТП Новости Турции
Источник: 24 Канал
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