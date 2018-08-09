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В Стамбулі зіштовхнулися два літака: фото

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В Стамбулі зіштовхнулися літаки
В Стамбулі зіштовхнулися літаки / kokpit.aero

У Стамбулі в аеропорту імені Ататюрка в зоні паркування лайнерів зіткнулися два пасажирських літаки.

Про це повідомляє Kokpit.Aero.

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Зазначається, що зіткнулися Boeing 787, що належить Royal Air Maroc, і Boeing 777 Turkish Airlines. Зіткнення сталося біля міжнародного терміналу в той час, коли один з літаків рухався до своїх воріт забирати пасажирів.


В Стамбулі зіштовхнулися літаки

Лайнер Royal Air Maroc готувався до вильоту в Нью-Йорк. У той же час марокканський літак повинен був вилетіти до Греції. Марокканський літак під час руху зачепив крилом задню частину фюзеляжу турецького Boeing.

Ушкодження отримали обидва літаки, зараз фахівці вивчають наслідки інциденту. Також розпочато розслідування. Про постраждалих в результаті аварії не повідомляється.

Теги: Новини Туреччини Аварії та ДТП авіація
Джерело: 24 Канал
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