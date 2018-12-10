В столице Австрии прошла акция в поддержку украинских политзаключенных

9 декабря несколько жителей австрийской столицы пришли к зданию Венского оперного театра, чтобы привлечь внимание общества к нарушениям прав человека в РФ и выразить поддержку украинским политзаключенным, содержащихся в российских тюрьмах.

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Светлана Гримм, одна из инициаторов акции, проживает Вене уже более 40 лет. Женщина рассказала, что имеет русские корни и в течение определенного времени жила в Украине.

В современной России фиксируется немало случаев нарушения прав человека. Особенно это стало заметно в связи с агрессией против Украины – в тюрьмах на территории РФ удерживают около 100 политзаключенных,

– отметила Гримм.

Активистка отметила, что акция посвящена 70-летию Всеобщей декларации прав человека.



Акция в поддержку украинских политзаключенных / Укринформ

Чеченский адвокат Заурбек Садаханов, который присутствовал на акции, отметил, что в центре Москвы расстреливают журналистов, правозащитников и политических оппонентов.

Политический режим в России буквально терроризирует население по всему миру. Всегда есть черта, которую нельзя переступать. Но Кремль уже давно переступил ее. Переступил, когда влез во внутренние дела Грузии и когда вторгся в Украину,

– прокомментировал он.

Садаханов также добавил, что на Западе должны понять – если они не будут решительно действовать в отношении нынешней политики Кремля, то завтра уже может быть поздно, постучать в дверь могут и к ним.



Акция в поддержку украинских политзаключенных / Укринформ

"Россияне должны осознать, что такой путь ведет их страну к краху", — убежден юрист.

Напомним, 145-дневная голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, которую он объявил в знак протеста против политическеских репрессий украинцев в России, не прошла для пленника Кремля бесследно. У него обнаружили органическое поражение сердца, печени и почек.