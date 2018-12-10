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      У столиці Австрії пройшла акція на підтримку українських політв’язнів

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      Активісти у Відні
      Активісти у Відні / ukrinform.ua

      9 грудня декілька мешканців австрійської столиці прийшли до будівлі Віденського оперного театру, щоб привернути увагу суспільства до порушенням прав людини у РФ та висловити підтримку українським політв’язням, яких утримують в російських тюрмах.

      Про це повідомило видання "Укрінформ".

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      Світлана Грімм, одна з ініціаторів акції, проживає у Відні вже понад 40 років. Жінка розповіла, що має російське коріння та впродовж певного часу мешкала в Україні.

      В сучасній Росії фіксується чимало випадків порушення прав людини. Особливо це стало помітно у зв’язку з агресією проти України – у тюрмах на території РФ утримують приблизно 100 політв'язнів,
      – наголосила Грімм.

      Активістка зазначила, що акція присвячена 70-річчю Загальної декларації прав людини.


      Акція на підтримку українських політв'язнів / Укрінформ

      Чеченський адвокат Заурбек Садаханов, який був присутній на акції, зазначив, що в центрі Москви розстрілюють журналістів, правозахисників та політичних опонентів.

      Політичний режим в Росії буквально тероризує населення по всьому світу. Завжди є межа, яку не можна переступати. Та Кремль вже давно переступив її. Переступив, коли вліз у внутрішні справи Грузії й коли вторгся в Україну,
      – прокоментував він.

      Садаханов також додав, що на Заході мають зрозуміти – якщо вони не будуть рішуче діяти щодо теперішньої політики Кремля, то завтра вже може бути пізно, постукати у двері можуть й до них.


      Акція на підтримку українських політв'язнів / Укрінформ

      "Росіяни повинні усвідомити, що такий шлях веде їх країну до краху", — переконаний юрист.

      Нагадаємо, 145-денне голодування українського режисера Олега Сенцова, яке він оголосив на знак протесту проти політичного ув'язнення Росією українців, не минулося для бранця Кремля безслідно. У нього виявили органічне ураження серця, печінки і нирок.

      Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Австрія
      Джерело: 24 канал
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