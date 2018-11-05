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      В столице Ирака прогремела серия взрывов, – СМИ

      32 Читати новину українською
      В Багдаде прогремела серия взрывов
      В Багдаде прогремела серия взрывов / Иллюстративное фото

      В Багдаде в результате серии взрывов погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 20 человек получили ранения.

      Об этом сообщило издание El Comercio со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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      По сообщениям полиции вследствие ряда взрывов в различных шиитских секторах Багдада погибли по меньшей мере шесть человек, еще 20 человек получили ранения. В Садр-Сити, восточной части города, двое жителей погибли и еще восемь получили ранения в результате двух взрывов, одновременно в Саа, район на юго-западе, в результате взрыва бомбы под автомобилем погиб чиновник.

      В северном районе Аль-Тармия, погиб солдат и двое жителей получили ранения в результате еще одного взрыва. В районе Аден у автобусной остановки в результате еще одного взрыва погибли двое мирных жителей и шестеро получили ранения.

      На севере Багдада сдетонировали две взрывчатки прикрепленые к автобусу, в результате чего пострадали семь человек.

      Издание The Jerusalem Post сообщило, что ответственность за взрывы взяла на себя группировка Исламское государство.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламской суннитского государства. Особенно, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, кторый является преемником Пророка Мухаммеда.

      Теги: Теракт Жертвы Взрыв Ирак
      Источник: 24 Канал
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