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      В Тель-Авиве взорвали криминального авторитета

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      В Тель-Авиве произошел взрыв
      В Тель-Авиве произошел взрыв / Скриншот

      Два автомобиля взорвались на юго-востоке Тель-Авива, Израиль. В результате инцидента погибли двое мужчин, еще один получил ранения.

      Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

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      Отмечается, что в результате взрыва погибли двое мужчин в возрасте 30 лет, еще один пострадал. Один из погибших был "правой рукой" главы преступной организации.

      По информации правоохранителей, инцидент имеет криминальный характер и может быть связан с войной между преступными бандами. Полиция не раскрыла имена погибших, однако они ранее были известны сотрудникам.

      Второй автомобиль загорелся в результате взрыва первого авто.

      Напомним, 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, в результате чего погиб 1 человек и еще 3 получили ранения.

      Выяснилось, что это был самоподрыв и совершил его 17-летний житель города Михаил Жлобицький. По факту инцидента следователи завели дело по статьям о теракте и незаконное ношение боеприпасов.

      Теги: Взрыв Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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