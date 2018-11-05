В Тель-Авиве взорвали криминального авторитета

Два автомобиля взорвались на юго-востоке Тель-Авива, Израиль. В результате инцидента погибли двое мужчин, еще один получил ранения.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что в результате взрыва погибли двое мужчин в возрасте 30 лет, еще один пострадал. Один из погибших был "правой рукой" главы преступной организации.

По информации правоохранителей, инцидент имеет криминальный характер и может быть связан с войной между преступными бандами. Полиция не раскрыла имена погибших, однако они ранее были известны сотрудникам.

Второй автомобиль загорелся в результате взрыва первого авто.

Напомним, 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, в результате чего погиб 1 человек и еще 3 получили ранения.



Выяснилось, что это был самоподрыв и совершил его 17-летний житель города Михаил Жлобицький. По факту инцидента следователи завели дело по статьям о теракте и незаконное ношение боеприпасов.