У Тель-Авіві підірвали кримінального авторитета
Два автомобілі вибухнули на південному сході Тель-Авіва, Ізраїль. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків, ще один отримав поранення.
Про це повідомило видання The Jerusalem Post з посиланням на поліцію.
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Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків у віці 30 років, ще один постраждав. Один із загиблих був "правою рукою" глави злочинної організації.
За інформацією правоохоронців, інцидент має кримінальний характер і може бути пов'язаний з війною між злочинними бандами. Поліція не розкрила імена загиблих, проте вони раніше були відомі співробітникам.
Другий автомобіль загорівся внаслідок вибуху першого авто.
Нагадаємо, 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ в Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 3 зазнали поранень.
З’ясувалося, що це був самопідрив і здійснив його 17-річний житель міста Михайло Жлобицький. За фактом інциденту слідчі відкрили справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.