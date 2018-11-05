У Тель-Авіві підірвали кримінального авторитета

Два автомобілі вибухнули на південному сході Тель-Авіва, Ізраїль. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків, ще один отримав поранення.

Про це повідомило видання The Jerusalem Post з посиланням на поліцію.

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Зазначається, що внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків у віці 30 років, ще один постраждав. Один із загиблих був "правою рукою" глави злочинної організації.

За інформацією правоохоронців, інцидент має кримінальний характер і може бути пов'язаний з війною між злочинними бандами. Поліція не розкрила імена загиблих, проте вони раніше були відомі співробітникам.

Другий автомобіль загорівся внаслідок вибуху першого авто.

Нагадаємо, 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ в Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 3 зазнали поранень.



З’ясувалося, що це був самопідрив і здійснив його 17-річний житель міста Михайло Жлобицький. За фактом інциденту слідчі відкрили справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.