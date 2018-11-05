У столиці Іраку прогриміла серія вибухів, – ЗМІ

У Багдаді внаслідок низки вибухів загинули щонайменше шестеро людей. Ще 20 осіб отримали поранення.

Про це повідомило видання El Comercio з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За повідомленнями поліції внаслідок низки вибухів в різних шиїтських секторах Багдада загинули щонайменше шестеро людей, ще 20 осіб отримали поранення. У Садр-Сіті, східній частині міста, двоє жителів загинуло та ще вісім отримали поранення внаслідок двох вибухів, водночас у Саа, район на південному заході, внаслідок вибуху бомби під автомобілем загинув чиновник.

У північному районі Аль-Тармія, загинув солдат і двоє жителів отримали поранення внаслідок ще одного вибуху. В районі Аден біля автобусної зупинки внаслідок ще одного вибуху загинули двоє мирних жителів та шестеро отримали поранення.

На півночі Багдада здетонували дві вибухівки прикріплені до автобуса. Внаслідок цього інциденту постраждали семеро осіб.

Видання The Jerusalem Post повідомило, що відповідальність за вибухи взяло на себе угрупування "Ісламська держава".

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.