В столице Эстонии произошла перестрелка, есть пострадавшие: фото с места событий

Утром 30 июня в центре столицы Эстонии Таллине произошла стрельба рядом с кафе VS, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщает издание Postimees Tallinn.

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Как рассказал один из очевидцев, возле кафе стояла группа людей, они курили и разговаривали.

Между ними начался спор и в какой-то момент появился пистолет. Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому в плечо,

– рассказал мужчина.

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила, что согласно предварительным данным, между двумя мужчинами завязалась драка. 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнему молодому человеку. Пострадавший мужчина находится в больнице.

Правоохранители задержали стрелка и доставили в полицейский участок.

На месте инцидента работают криминалисты. Также установлено, что задержанный имеет действующее разрешение на огнестрельное оружие.