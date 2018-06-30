У столиці Естонії сталася стрілянина, є постраждалі: фото з місця подій

Вранці 30 червня у центрі столиці Естонії Талліні сталася стрілянина поруч з кафе VS, внаслідок якої постраждав один чоловік.

Про це повідомляє видання Postimees Tallinn.

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Як розповів один із очевидців, біля кафе стояла група людей, вони курили й розмовляли.

Між ними почалася суперечка і в якийсь момент з'явився пістолет. Все сталося дуже швидко. Один вистрілив іншому в плече,

– розповів чоловік.

Прес-секретар поліції Барбара Ліхтфельдт повідомила, що згідно з попередніми даними, між двома чоловіками зав'язалася бійка. 34-річний чоловік дістав зі своєї машини пістолет і вистрілив в руку 26-річному молодику. Постраждалий чоловік перебуває у лікарні.

Наразі правоохоронці затримали стрільця і доправили до поліцейського відділення.

На місці інциденту працюють криміналісти. Також встановлено, що затриманий має діючий дозвіл на вогнепальну зброю.