У столиці Естонії сталася стрілянина, є постраждалі: фото з місця подій
Вранці 30 червня у центрі столиці Естонії Талліні сталася стрілянина поруч з кафе VS, внаслідок якої постраждав один чоловік.
Про це повідомляє видання Postimees Tallinn.
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Як розповів один із очевидців, біля кафе стояла група людей, вони курили й розмовляли.
Між ними почалася суперечка і в якийсь момент з'явився пістолет. Все сталося дуже швидко. Один вистрілив іншому в плече,
– розповів чоловік.
Прес-секретар поліції Барбара Ліхтфельдт повідомила, що згідно з попередніми даними, між двома чоловіками зав'язалася бійка. 34-річний чоловік дістав зі своєї машини пістолет і вистрілив в руку 26-річному молодику. Постраждалий чоловік перебуває у лікарні.
Наразі правоохоронці затримали стрільця і доправили до поліцейського відділення.
На місці інциденту працюють криміналісти. Також встановлено, що затриманий має діючий дозвіл на вогнепальну зброю.