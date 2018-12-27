В Страсбурге сообщили о заминировании вокзала, движение транспорта парализовано

27 декабря во Франции в Страсбурге сообщили о бомбе на вокзале.

Об этом сообщает информационный портал DNA со ссылкой на Национальную компанию железных дорог (SNCF).

Читайте также: Это больной человек Европы, – польский министр обозвал Францию

По информации издания, на вокзале обнаружили подозрительный пакет. Полиция оцепила вокзал и эвакуировала оттуда всех людей.

Движение поездов сейчас парализовано. Сейчас проводятся поисковые работы в здании вокзала.

На привокзальной площади собрались люди, ожидающие восстановления движения поездов.

Люди на привокзальной площади города

Кроме этого, в центре города приостановлено движение трамваев.

В своем Twitter правоохранительные органы подтвердили информацию издания, призвав "не поддаваться панике".