В Страсбурге сообщили о заминировании вокзала, движение транспорта парализовано
27 декабря во Франции в Страсбурге сообщили о бомбе на вокзале.
Об этом сообщает информационный портал DNA со ссылкой на Национальную компанию железных дорог (SNCF).
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По информации издания, на вокзале обнаружили подозрительный пакет. Полиция оцепила вокзал и эвакуировала оттуда всех людей.
Движение поездов сейчас парализовано. Сейчас проводятся поисковые работы в здании вокзала.
На привокзальной площади собрались люди, ожидающие восстановления движения поездов.
Люди на привокзальной площади города
Кроме этого, в центре города приостановлено движение трамваев.
В своем Twitter правоохранительные органы подтвердили информацию издания, призвав "не поддаваться панике".
Источник: 24 Канал
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