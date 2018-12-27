Это больной человек Европы, – польский министр обозвал Францию

Заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о протестах "желтых жилетов" во Франции привело к дипломатическому конфликту.

Об этом сообщает onet.pl.

Читайте также: Польша оставляет только один переход для пешеходов на границе с Украиной

Чапутович считает, что сейчас Франция "не в порядке".

Протесты последних недель, блокирование государственной реформы Эммануэля Макрона является печальным зрелищем,

– добавил министр.

Кроме того, это заявление оперативно прокомментировал посол Франции в Польше Пьер Леви. Он сказал, что шокирован такими словами министра. Пьер Леви добавил, что Франция сейчас переживает сложный процесс изменений.

Поляки должны понимать, что силы, которые противостоят Макрону, имеют политическое видение, которое противоречит фундаментальным интересам Польши,

– подчеркнул посол.

Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов. Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Кроме того, недавно участники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов. Один из них достал огнестрельное оружие, чтобы отпугнуть толпу.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.