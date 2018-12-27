Це хвора людина Європи, – польський міністр обізвав Францію

Заява міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича щодо протестів "жовтих жилетів" у Франції призвела до дипломатичного конфлікту.

Про це повідомляє onet.pl.

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Чапутович вважає, що наразі Франція "не в порядку".

Протести останніх тижнів, блокування державної реформи Еммануеля Макрона є сумним видовищем,

– додав міністр.

Крім того, цю заяву оперативно прокоментував посол Франції у Польщі П'єр Леві. Він сказав, що шокований такими словами міністра. П'єр Леві додав, що Франція наразі переживає складний процес змін.

Поляки повинні розуміти, що сили, які протистоять Макрону, мають політичне бачення, що суперечить фундаментальним інтересам Польщі,

– підкреслив посол.