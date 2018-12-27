Це хвора людина Європи, – польський міністр обізвав Францію
Заява міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича щодо протестів "жовтих жилетів" у Франції призвела до дипломатичного конфлікту.
Про це повідомляє onet.pl.
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Чапутович вважає, що наразі Франція "не в порядку".
Протести останніх тижнів, блокування державної реформи Еммануеля Макрона є сумним видовищем,
– додав міністр.
Крім того, цю заяву оперативно прокоментував посол Франції у Польщі П'єр Леві. Він сказав, що шокований такими словами міністра. П'єр Леві додав, що Франція наразі переживає складний процес змін.
Поляки повинні розуміти, що сили, які протистоять Макрону, мають політичне бачення, що суперечить фундаментальним інтересам Польщі,
– підкреслив посол.
Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів. Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева. Крім того, нещодавно учасники акції напали на трьох поліцейських-мотоциклістів. Один з них дістав вогнепальну зброю, щоб відлякати натовп.
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.