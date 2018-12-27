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      У Страсбурзі повідомили про замінування вокзалу, рух транспорту паралізовано

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      Вокзал Страсбургу
      Вокзал Страсбургу / www.dna.fr

      27 грудня у Франції у Страсбурзі повідомили про бомбу на вокзалі

      Про це повідомляє інформаційний портал DNA з посиланням на Національну компанію залізниць (SNCF).

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      За інформацією видання, на вокзалі виявили підозрілий пакет. Поліція оточила вокзал й евакуювала звідти всіх людей.

      Рух поїздів наразі паралізовано. Зараз проводяться пошукові роботи в будівлі вокзалу.

      На привокзальній площі зібралися люди, які очікують на відновлення руху поїздів.

      Страсбург Франція
      Люди на привокзальній площі міста

      Крім цього, у центрі міста призупинено рух трамваїв.

      У своєму Twitter правоохоронні органи підтвердили інформацію видання, закликавши "не піддаватися паніці".

       

      Теги: Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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