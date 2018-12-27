У Страсбурзі повідомили про замінування вокзалу, рух транспорту паралізовано

27 грудня у Франції у Страсбурзі повідомили про бомбу на вокзалі

Про це повідомляє інформаційний портал DNA з посиланням на Національну компанію залізниць (SNCF).

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За інформацією видання, на вокзалі виявили підозрілий пакет. Поліція оточила вокзал й евакуювала звідти всіх людей.

Рух поїздів наразі паралізовано. Зараз проводяться пошукові роботи в будівлі вокзалу.

На привокзальній площі зібралися люди, які очікують на відновлення руху поїздів.



Люди на привокзальній площі міста

Крім цього, у центрі міста призупинено рух трамваїв.

У своєму Twitter правоохоронні органи підтвердили інформацію видання, закликавши "не піддаватися паніці".