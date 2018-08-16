В страшной аварии погиб военный, который ехал на свадьбу

В среду, 15 августа, в 16:30 на трассе Житомир-Бердичев в ДТП погиб 33-летний прапорщик Александр Лищук.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

Военные объяснили, что их товарищ ехал на свадьбу, котороя должна была состояться в четверг, 16 августа.

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По словам товарищей, Лищук был светлым и позитивным человеком. В Вооруженные силы он пришел в 2005 году, а на фронте с 2014-го.

Вместе со своим 2 батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах около оккупированного Докучаевская, в 2016 – 2017 году – в Верхнеторецком,

– добавили военные.

Главный сержант батальона ехал в отпуск из зоны выполнения боевой задачи на Луганщине.

В бойца осталась беременная невеста.