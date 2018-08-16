У страшній аварії загинув військовий, який їхав на власне весілля

У середу, 15 серпня, о 16:30 на трасі Житомир-Бердичів в ДТП загинув 33-річний прапорщик Олександр Ліщук.

Про це повідомила прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook.

Військові пояснили, що їхній товариш їхав на власне весілля, яке мало відбутися в четвер, 16 серпня.

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За словами товаришів, Ліщук був світлою та позитивною людиною. У Збройні сили він прийшов у 2005 році, а на фронті з 2014-го.

Разом із своїм 2 батальйоном захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, в 2016 – 2017 році – у Верхньоторецькому, – додали військові.

Головний сержант батальйону їхав у відпустку із зони виконання бойового завдання на Луганщині.

У бійця залишилася вагітна наречена.