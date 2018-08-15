Страшна ДТП на Житомирщині: фура розтрощила ВАЗ, є загиблі, водій втік – фото, відео 18+
Жахлива аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля сталась вранці 15 серпня на автодорозі Київ – Чоп у Житомирські області.
Як інформує прес-служба поліції області, вантажівка на турецьких номерах виїхала на зустрічну смугу і врізалась у легковик ВАЗ біля села Ставище.
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Повідомлення про аварію надійшло приблизно о 6:10 ранку у середу.
15 серпня на 70-му кілометрі автодороги Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та ВАЗ. У результаті загинув водій та пасажир легковика. Керманич фури з місця пригоди втік,
– повідомили в поліції.
Попередньо вдалось встановити, що водій вантажівки VOLVO на турецьких номерах виїхав на зустрічну смугу і влетів у ВАЗ-2110.
28-річний водій легковика з Києва та його 31-річний пасажир – житель Чернігівської області – загинули на місці.
Горе-водія вантажівки, який втік з місця ДТП, поліція розшукує. Відомо, що це громадянин Туреччини 1967 року народження.
Фура, яка перевозила фрукти, після зіткнення загорілась. Очевидці публікують у мережі моторошні фото та відео з місця аварії.
Дивіться відео з місця аварії з вантажівкою та легковиком на Житомирщині:
За попередньою версією поліції, водій фури, ймовірно, заснув за кермом.