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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В страшную аварию в Канаде попала целая хоккейная команда: много погибших

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ДТП в Канаде с хоккеистами Humboldt Broncos
ДТП в Канаде с хоккеистами Humboldt Broncos / Фото из открытых источников

В ночь на субботу. 7 апреля, в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе. В результате катастрофы погибли 14 человек, а всего в автобусе ехало 28 человек.

Об этом сообщает Daily Record.

Отмечается, что авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. Возраст хоккеистов – от 16 до 21 года.

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Эта авария вызвала серьезную реакцию со стороны экстренной службы. Она отправила три вертолета скорой помощи, которые направились на помощь десяткам автомобилей полиции и скорой помощи на месте ДТП.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в своем Twitter слова соболезнования от министра безопасности, добавив: "Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце со всеми, кого поразила страшная трагедия в общине Гумбольдта и за ее пределами" .

Теги: Канада Хоккей Джастин Трюдо Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 Канал
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