В страшную аварию в Канаде попала целая хоккейная команда: много погибших
В ночь на субботу. 7 апреля, в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе. В результате катастрофы погибли 14 человек, а всего в автобусе ехало 28 человек.
Об этом сообщает Daily Record.
Отмечается, что авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. Возраст хоккеистов – от 16 до 21 года.
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Эта авария вызвала серьезную реакцию со стороны экстренной службы. Она отправила три вертолета скорой помощи, которые направились на помощь десяткам автомобилей полиции и скорой помощи на месте ДТП.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в своем Twitter слова соболезнования от министра безопасности, добавив: "Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце со всеми, кого поразила страшная трагедия в общине Гумбольдта и за ее пределами" .