В страшную аварию в Канаде попала целая хоккейная команда: много погибших

В ночь на субботу. 7 апреля, в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе. В результате катастрофы погибли 14 человек, а всего в автобусе ехало 28 человек.

Об этом сообщает Daily Record.

Отмечается, что авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. Возраст хоккеистов – от 16 до 21 года.

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Эта авария вызвала серьезную реакцию со стороны экстренной службы. Она отправила три вертолета скорой помощи, которые направились на помощь десяткам автомобилей полиции и скорой помощи на месте ДТП.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в своем Twitter слова соболезнования от министра безопасности, добавив: "Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце со всеми, кого поразила страшная трагедия в общине Гумбольдта и за ее пределами" .

Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.