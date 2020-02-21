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      В суд направили еще один обвинительный акт по делу Майдана

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      В суд направили обвинительный акт по делу Майдана / tsn.ua

      Обвинительный акт в отношении бывшего следователя генпрокуратура направила в суд. Его обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

      Бывший правоохранитель действовал по предварительной договоренности со своими руководителями и прокурорами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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      По данным следствия, бывший правоохранитель, вероятно, незаконно задержал четырех невиновных человек. Он привлек их к уголовной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года. В ведомстве добавили, что двоих из задержанных содержали под стражей, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

      Бывшему следователю инкриминированы преступления по статьям:

      • о злоупотреблении властью и служебным положением;
      • о служебном подлоге;
      • незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей;
      • привлечение невиновного к уголовной ответственности;
      • незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

      В Офисе генпрокурора также добавили, что в суд направлены обвинительные акты по делу Майдана в отношении шести следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины, прокурора отдела прокуратуры Киева, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда.

      Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его заместителей экс-генпрокурора Виктора Пшонки и других.

      К слову, по Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

      МайданРеволюция Достоинства – основные даты / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Расследования Революция достоинства
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