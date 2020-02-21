В суд направили еще один обвинительный акт по делу Майдана

Обвинительный акт в отношении бывшего следователя генпрокуратура направила в суд. Его обвиняют в противоправном преследовании участников Революции Достоинства.

Бывший правоохранитель действовал по предварительной договоренности со своими руководителями и прокурорами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, бывший правоохранитель, вероятно, незаконно задержал четырех невиновных человек. Он привлек их к уголовной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года. В ведомстве добавили, что двоих из задержанных содержали под стражей, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Бывшему следователю инкриминированы преступления по статьям:

о злоупотреблении властью и служебным положением;

о служебном подлоге;

незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей;

привлечение невиновного к уголовной ответственности;

незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в суд направлены обвинительные акты по делу Майдана в отношении шести следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины, прокурора отдела прокуратуры Киева, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда.

Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



О подозрении также сообщили организаторам, исполнителям и среднему звену. Среди них фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его заместителей экс-генпрокурора Виктора Пшонки и других.

К слову, по Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Революция Достоинства – основные даты / Инфографика 24 канала