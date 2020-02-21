До суду направили ще один обвинувальний акт у справі Майдану

Обвинувальний акт щодо колишнього слідчого генпрокуратура вже направила до суду. Його звинувачують у протиправному переслідуванні учасників Революції Гідності.

Колишній правоохоронець діяв за попередньою домовленістю зі своїми керівниками та прокурорами. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, колишній правоохоронець, ймовірно, незаконно затримав чотирьох невинних осіб. Він притягнув їх до кримінальної відповідальності начебто за участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року. У відомстві додали, що двох із затриманих утримували під вартою, попри відсутність будь-яких доказів.

Колишньому слідчому інкриміновано злочини за статтями:

про зловживання владою та службовим становищем;

про службове підроблення;

незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою;

притягнення невинного до кримінальної відповідальності;

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

У Офісі генпрокурора також додали, що до суду спрямовано обвинувальні акти у справі Майдану щодо шести слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України, прокурора відділу прокуратури Києва, судді та заступника голови Дніпровського районного суду.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

До слова, за Конституцією України, особа вважається невинною у скоєні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу