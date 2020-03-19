В суд подали иск об отмене временного закрытия границ

В Окружной административный суд Киева поступил иск против решения Кабинета Министров Украины о мерах карантина. В нем истец просит суд отменить временное закрытие государственных границ.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по этому административному делу, сообщает Окружной админсуд Киева.

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Речь илдет о распоряжении Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 года. В нем правительство расширило меры карантина и противодействия распространению коронавируса в Украине.

Истец просит отменить ту часть решения, которым временно ограничено пересечение государственной границы Украины для международного железнодорожного, авиационного или автомобильного пассажирского сообщения.

Сейчас мотивы такого иска или аргументы истца неизвестны.



Ограничительные меры в Украине на время карантина / инфографика 24 канала