До суду подали позов про скасування тимчасового закриття кордонів

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти рішення Кабінету Міністрів України щодо заходів карантину. У ньому позивач просить суд скасувати тимчасове закриття державних кордонів.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі, повідомляє Окружний адмінсуд Києва.

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Мовиться про розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року. У ньому уряд розширив заходи щодо карантину і протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Позивач просить скасувати ту частину рішення, якою тимчасово обмежено перетин державного кордону України для міжнародного залізничного, авіаційного чи автомобільного пасажирського сполучення.

Наразі мотиви такого позову чи аргументи позивача невідомі.



Обмежувальні заходи в Україні на час карантину / інфографіка 24 каналу