В Судане за убийство протестующего насмерть осудили 27 правоохранителей

Суданский суд вынес приговор: 27 сотрудников службы безопасности приговорены к смертной казни за многочисленные пытки, которые привели к смерти митингующего Ахмеда аль-Хаира.

Ситуация произошла во время протеста против бывшего президента страны Омара аль-Башира, сообщает Associated Press.

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В Судане смерть школьного учителя Ахмеда аль-Хаира называют не только ключевым моментом, но и символом восстания. На днях судья произнес приговор, признав, что смерть протестующего наступила из-за многочисленных избиений и пыток. Суд также приговорил трех других членов силовых структур до трех лет заключения и оправдал семь подозреваемых в деле. Все осужденные были полицейскими, работавшими в СИЗО, где содержался Аль-Хаир, или агентами разведки в регионе.

Как убили протестующего?

Протесты в Судане начались в декабре 2018 года. Аль-Хаира полицейские задержали 31 января в родном городе Кассала, а через два дня сообщили о его смерти. Тело доставили в местную больницу. Его родные заявили, что оно было покрыто синяками. В то время полиция отрицала любые правонарушения и называла причиной смерти "болезнь".

В результате военного переворота в апреле 2019 года, тогдашний президент Судана Омара аль-Башира ушел в отставку. Его признали виновным в отмывании денег и приговорили к двум годам заключения, которое он отбывает в реабилитационной клинике.