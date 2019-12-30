18:57
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В Судане за убийство протестующего насмерть осудили 27 правоохранителей

      51 Читати новину українською
      Митингующие поддержали осуждение полицейских протестом накаунне вынесения приговора, / bbc.com

      Суданский суд вынес приговор: 27 сотрудников службы безопасности приговорены к смертной казни за многочисленные пытки, которые привели к смерти митингующего Ахмеда аль-Хаира.

      Ситуация произошла во время протеста против бывшего президента страны Омара аль-Башира, сообщает Associated Press.

      Читайте больше: Топ-5 терактов, всколыхнувших мир в 2019 году

      В Судане смерть школьного учителя Ахмеда аль-Хаира называют не только ключевым моментом, но и символом восстания. На днях судья произнес приговор, признав, что смерть протестующего наступила из-за многочисленных избиений и пыток. Суд также приговорил трех других членов силовых структур до трех лет заключения и оправдал семь подозреваемых в деле. Все осужденные были полицейскими, работавшими в СИЗО, где содержался Аль-Хаир, или агентами разведки в регионе.

      Как убили протестующего?

      Протесты в Судане начались в декабре 2018 года. Аль-Хаира полицейские задержали 31 января в родном городе Кассала, а через два дня сообщили о его смерти. Тело доставили в местную больницу. Его родные заявили, что оно было покрыто синяками. В то время полиция отрицала любые правонарушения и называла причиной смерти "болезнь".

      В результате военного переворота в апреле 2019 года, тогдашний президент Судана Омара аль-Башира ушел в отставку. Его признали виновным в отмывании денег и приговорили к двум годам заключения, которое он отбывает в реабилитационной клинике.

      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня
      5533
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Терроризм Судан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:29 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 1828
      сегодня , 18:00 Самые успешные модели 2019 года: десять красавиц, покоривших сердца миллионов
      Юлія Турелик 104
      29 декабря , 14:07 Главный турнир года на PokerMatch собрал рекордные призовые – более 2 000 000 гривен
      64
      сегодня , 17:30 Мільйони за публікацію: як Порошенко просував свої ідеї через фейкових політологів та блогерів
      Сергій Лещенко 179
      сегодня , 17:10 Толчок к миру: что пишут западные СМИ об обмене пленными
      Світлана Попова 179
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук