У Судані за вбивство протестувальника насмерть засудили 27 правоохоронців

Суданський суд виніс вирок: 27 співробітників служби безпеки засуджено до смертної кари за численні тортури, які призвели до смерті мітингувальника Ахмеда аль-Хаіра.

Ситуація сталася під час протесту проти колишнього президента країни Омара аль-Башира, повідомляє Associated Press.

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У Судані смерть шкільного вчителя Ахмеда аль-Хаіра називають не лише ключовим моментом, а й символом повстання. Днями суддя виголосив вирок, визнавши, що смерть протестувальника настала через численні побиття і тортури. Суд також засудив трьох інших членів силових структур до трьох років ув'язнення та виправдав сім підозрюваних у справі. Усі засуджені були поліцейськими, які працювали в СІЗО, де утримувався Аль-Хаїр, або агентами розвідки у регіоні.

Як вбили протестувальника?

Протести у Судані розпочалися у грудні 2018 року. Аль-Хаїра затримали поліцейські 31 січня в рідному місті Кассала, а через два дні повідомили про його смерть. Тіло доставили до місцевої лікарні. Його рідні заявили, що воно було покрите синцями. У той час поліція заперечувала будь-які правопорушення та називала причиною смерті "хворобу".



У результаті військового перевороту у квітні 2019 року, тодішній президент Судану Омар аль-Башир пішов у відставку. Його визнали винним у відмиванні грошей і засудили до двох років ув’язнення, яке він відбуває у реабілітаційній клініці.