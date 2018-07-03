В Сумах чиновники решили пересесть на велосипеды

Сумские чиновники решили ездить на работу на велосипедах. А инициатива принадлежит городскому главе Александру Лысенко.

Глава города уверен, что городской совет сможет таким образом существенно сэкономить на служебных машинах, а заодно быть в курсе всех дел в городе.

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Сейчас к ноу-хау присоединились и заместители мэра. Остальные должностные лица добираются на работу общественным транспортом или пешком. Служебные же машины используют только для дальних поездок.

По дороге немного сложнее ехать, поэтому я выезжаю раньше, чтобы транспорта было меньше. Я заметил, что когда я выезжаю в 7:15, то машин немного. Еду на велосипеде по дворам. Кстати, я каждый день меняю свой маршрут, заезжаю в разные части города,

– ответил городской глава Сум Александр Лысенко.

Видеокомментарий мэра Сум Александра Лысенко

Напомним, недавно в Украине приняли новые государственно-строительные нормы, поэтому теперь условия для велосипедистов прописаны в разы лучше. По правилам, на дорогах должна быть отдельная велополоса или даже велодорожка.