В Украине приняли новые нормы относительно велодорожек и велополос

По велодорожке на каждую улицу – в Украине приняли новые государственно-строительные нормы. И теперь условия для велосипедистов прописаны в разы лучше. По правилам, на дорогах должна быть отдельная велополоса или даже велодорожка.

Велосипед уже стал достаточно распространенным транспортом в городе. Ежегодно в Киеве проводится акция "велосипедом на работу". И даже не в этот день его широко используют на дорогах.

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Чтобы понять, дружественна ли столица к велосипедистам, почти весь день съемок корреспондент 24 канала решила ездить на велосипеде. Маршрут по центру города кажется легким, пока не начинаешь действительно ехать. Как оказалось, чтобы перейти на экологический транспорт, даже в Киеве стоит бороться со страхами.

Чтобы меньше переживать за свою безопасность, часто приходится все же ехать по пешеходной части. Но это должны изменить. Правительство приняло новые правила государственных строительных норм. Теперь все дороги, которые реконструируются, и все новые будут с велодорожками или велополосами. Это разные понятия. Так как велополосу можно не отделять столбиками, и она идет слева от мест парковки, полностью рядом с полосами для авто.

Подробнее об этом знает Дмитрий Макогон. Мы встречаемся неподалеку от киевского политехнического университета. Парень инженер проектировщик и активный велосипедист. Поэтому хорошо знает, что именно изменили чиновники.

Если с велосипедной точки зрения, то это, действительно, такой большой шаг вперед, у нас появляются уже обязательные велодорожки, почти на всех категориях улиц, магистралей, или велополосы. Общественный транспорт, он как бы соединен с дорогой, а велодорожка должна быть физически отделена. Это желательно. Физически отделена от дороги, чтобы обезопасить велосипедистов. И должна быть физически отделена от пешеходов, потому что велосипедисты им тоже несут угрозу,

– рассказал инженер-проектировщик и велосипедист Дмитрий Макогон.

Дмитрий объясняет: основное изменение – это уменьшение размера полос для авто. Если раньше одна полоса должна была быть минимум – 3,75 метров, то теперь – минимум – 3 метра. А 75 сантиметров можно "сэкономить" для велосипедистов. Это на больших шоссе. Для узких улиц – та же схема, но меньше места. При этом велодорожка должна быть между пешеходной зоной и полосой для общественного транспорта.

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И если их обустраивать так, как это сделано сейчас, то не скоро Украине стать велостраной, говорит Дмитрий. Ведь в некоторых местах, например, велодорожки начинаются с высокого бордюра без подъема, а на самой дорожке не редко паркуются машины.

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