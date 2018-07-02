В Україні ухвалили нові норми щодо велодоріжок та велосмуг

По велодоріжці на кожну вулицю – в Україні ухвалили нові державно-будівельні норми. І тепер умови для велосипедистів прописані в рази краще. За правилами, на дорогах має бути окрема велосмуга чи навіть велодоріжка.

Велосипед вже став досить поширеним транспортом у місті. Щорічно в Києві проводиться акція "велосипедом на роботу". Та навіть не в цей день його широко використовують на дорогах.

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Аби зрозуміти, чи дружня столиця до велосипедистів, майже весь день зйомок кореспондентка 24 каналу вирішила їздити на велосипеді. Маршрут центром міста здається легким, коли не починаєш справді їхати. Як виявилось, аби перейти на екологічний транспорт, навіть в Києві варто боротись зі страхами.

Аби менше переживати за свою безпеку, часто доводиться все ж їхати по пішохідній частині. Та це мають змінити. Уряд ухвалив нові правила державних будівельних норм. Тепер усі дороги, які реконструюють, та усі нові будуть з велодоріжками або велосмугами. Це різні поняття. Адже велосмугу можна не відділяти стовпчиками, і вона йде зліва від місць паркування, повністю поряд зі смугами для авто.

Детальніше про це знає Дмитро Макогон. Ми зустрічаємось неподалік київського політехнічного університету. Хлопець інженер проектувальник і активний велосипедист. Тож добре знає, що саме змінили урядовці.

Якщо з велосипедної точки зору, то це, дійсно, такий великий крок вперед, в нас з'являються вже обов'язкові велодоріжки, майже на всіх категоріях вулиць, магістралей, або велосмуги. Громадський транспорт, він якби сполучений з дорогою, а велодоріжка має бути фізично відділена. Це бажано. Фізично відділена від дороги, щоб забезпечити велосипедистів. І має бути фізично відділена від пішоходів, тому що велосипедисти їм теж несуть загрозу,

– розповів інженер-проектувальник та велосипедист Дмитро Макогон.

Дмитро пояснює: основна зміна – це зменшення розміру смуг для авто. Якщо раніше одна смуга мала бути мінімум – 3,75 метрів, то тепер – мінімум – 3 метри. А 75 сантиметрів можна "заощадити" для велосипедистів. Це на великих шосе. Для вужчих вулиць – та ж схема, але менше місця. При цьому велодоріжка має бути між пішохідною зоною та смугою для громадського транспорту.

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Та якщо їх облаштовуватимуть так, як це зроблено зараз, то не скоро Україні стати велокраїною, каже Дмитро. Адже в деяких місцях, наприклад, велодоріжки починаються з високого бордюру без підйому, а на самій стежці нерідко паркуються машини.

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