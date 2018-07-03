У Сумах чиновники вирішили пересісти на велосипеди

Сумські чиновники вирішили їздити на роботу на велосипедах. А ініціатива належить міському голові Олександрові Лисенку.

Очільник міста переконаний, що міська рада зможе в такий спосіб суттєво зекономити на службових машинах, а заодно бути в курсі всіх справ у місті.

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Наразі до ноу-хау долучились і заступники мера. Решта посадовців добираються на роботу громадським транспортом або пішки. Службові ж машини використовують лише для далеких поїздок.

По дорозі трошки складніше їхати, тому я виїжджаю раніше, щоб транспорту було менше. Я помітив, що коли я виїжджаю в 07:15, то машин небагато. Їду велосипедом по дворах. До речі, я кожен день міняю свій маршрут, заїжджаю в різні частини міста,

– відповів міський голова Сум Олександр Лисенко.

Відеокоментар мера Сум Олександра Лисенка

Нагадаємо, нещодавно в Україні ухвалили нові державно-будівельні норми, тому тепер умови для велосипедистів прописані в рази краще. За правилами, на дорогах має бути окрема велосмуга чи навіть велодоріжка.