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      В Сумах попрощались с погибшим бойцом Коростелевым: воспоминания об отважном командире

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      В Сумах простились с погибшим командиром, полковником Евгением Коростелевым, который получил смертельное ранение на Донбассе на прошлой неделе. В тяжелом состоянии мужчину доставили в Харьковский военный госпиталь, однако врачи спасти его не смогли.

      Воспоминания близких о Коростелеве

      С цветами и со слезами на глазах с самого утра сотни людей прощались с Евгением возле дома, в котором военный жил со своей семьей.

      Важно! Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады Коростелева

      "Это был командир, которого уважали воины, который достойно выполнял свою работу. Основная черта у него выделялась – это его слобожанская казацкая натура, как он отстаивал свое государство", – сказал военный капеллан Андрей Бринчак.

      У Сумах поховали загиблого командира Коростельова
      В Сумах похоронили погибшего командира Коростелева

      Позже прощание продолжилось в кадетском училище в Сумах, где и началась служба Евгения Коростелева. Вышел из этих стен лейтинантом, дослужился до полковника. Его называли командиром-легендой.

      20 лет назад на этом плацу Евгений Владимирович надел лейтенантские погоны. Ему предрекали большое будущее. Служба его была в лучших десантных войсках, которые были на острие выполнения всех задач по обороне Украины,
      – говорит первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

      Что известно о Коростелеве

      На войну Евгений Коростелев ушел одним из первых. Служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. А месяц назад военного назначили командиром 128-й горно-штурмовой бригады.


      Погибший на Донбассе Евгений Коростелев / фото Цензор.НЕТ

      Однако офицер получил тяжелое ранение 12 ноября, в частности множественные осколочные ранения, травматический шок. Коростелев неделю был в крайне тяжелом состоянии.

      Врачи до последнего боролись за Евгения. Впрочем, во вторник его сердце не выдержало. Посмертно полковника наградили орденом Богдана Хмельницкого 2 степени. Вместо Евгения награду получила его жена, дочь и сын.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Сумы Вооруженные силы Украины Жертвы
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