У Сумах попрощалися з загиблим бійцем Коростельовим: спогади про відважного командира

У Сумах попрощалися із загиблим командиром, полковником Євгеном Коростельовим, який отримав смертельне поранення на Донбасі минулого тижня. У важкому стані чоловіка доправили в Харківський військовий шпиталь, проте лікарі врятувати його не змогли.

Спогади близьких про Коростельова

З квітами та зі сльозами на очах від самого ранку сотні людей прощалися із Євгеном біля будинку, в якому військовий жив разом зі своєю родиною.

Важливо! Зеленський посмертно нагородив командира 128-ї бригади Коростельова

"Це був командир, якого поважали воїни, який достойно виконував свою роботу. Основна риса в нього вирізнялася – це його слобожанська козацька натура, як він відстоював свою державу", – сказав військовий капелан Андрій Бринчак.



У Сумах поховали загиблого командира Коростельова

Згодом прощання продовжилося в кадетському училищі в Сумах, де і почалася служба Євгена Коростельова. Вийшов з цих стін лейтинантом, потім дослужився до полковника. Його називали командиром-легендою.

20 років тому на цьому плацу Євген Володимирович надягнув лейтенантські погони. Йому передрікали велике майбутнє. Служба його була в найкращих десантних військах, які були на вістрі виконання всіх завдань по обороні України,

– говорить перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

Що відомо про Коростельова

На війну Євген Коростельов пішов одним із перших. Служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді. А місяць тому військового призначили командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади.



Загиблий на Донбасі Євген Коростельов / фото Цензор.НЕТ

Проте офіцер отримав важке поранення 12 листопада, зокрема множинні осколкові поранення, травматичний шок. Коростельов тиждень був у вкрай важкому стані.

Лікарі до останнього боролись за Євгена. Втім, у вівторок його серце не витримало. Посмертно полковника нагородили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Замість Євгена нагороду отримала його дружина, донька та син.