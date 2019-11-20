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      У Сумах попрощалися з загиблим бійцем Коростельовим: спогади про відважного командира

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      У Сумах попрощалися із загиблим командиром, полковником Євгеном Коростельовим, який отримав смертельне поранення на Донбасі минулого тижня. У важкому стані чоловіка доправили в Харківський військовий шпиталь, проте лікарі врятувати його не змогли.

      Спогади близьких про Коростельова

      З квітами та зі сльозами на очах від самого ранку сотні людей прощалися із Євгеном біля будинку, в якому військовий жив разом зі своєю родиною.

      Важливо! Зеленський посмертно нагородив командира 128-ї бригади Коростельова

      "Це був командир, якого поважали воїни, який достойно виконував свою роботу. Основна риса в нього вирізнялася – це його слобожанська козацька натура, як він відстоював свою державу", – сказав військовий капелан Андрій Бринчак.

      У Сумах поховали загиблого командира Коростельова
      У Сумах поховали загиблого командира Коростельова

      Згодом прощання продовжилося в кадетському училищі в Сумах, де і почалася служба Євгена Коростельова. Вийшов з цих стін лейтинантом, потім  дослужився до полковника. Його називали командиром-легендою.

      20 років тому на цьому плацу Євген Володимирович надягнув лейтенантські погони. Йому передрікали велике майбутнє. Служба його була в найкращих десантних військах, які були на вістрі виконання всіх завдань по обороні України,
      – говорить перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

      Що відомо про Коростельова

      На війну Євген Коростельов пішов одним із перших. Служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді. А місяць тому військового призначили командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади.


      Загиблий на Донбасі Євген Коростельов / фото Цензор.НЕТ

      Проте офіцер отримав важке поранення 12 листопада, зокрема множинні осколкові поранення, травматичний шок. Коростельов тиждень був у вкрай важкому стані.

      Лікарі до останнього боролись за Євгена. Втім, у вівторок його серце не витримало. Посмертно полковника нагородили орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Замість Євгена нагороду отримала його дружина, донька та син.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Суми
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