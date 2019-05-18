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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В Сумской области обнаружили более 150 боеприпасов времен Второй мировой войны

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      Чрезвычайники Сумщины обнаружили более полутора сотен опасных боеприпасов
      Чрезвычайники Сумщины обнаружили более полутора сотен опасных боеприпасов / ГСЧС

      Чрезвычайники из Сумской области обнаружили боеприпасы на расстоянии до 1,8 километра от жилых домов. 35 боеприпасов, которые были найдены ранее в этот же день, были вывезены на специальную территорию и обезврежены.

      Большую часть боеприпасов времен войны нашли в селе Перекоповка, Роменского района. Пиротехники ДСНС Сумской области отметили, что на местах обнаружения опасных предметов установлена ​​охрана и предоставлена ​​заявка на обезвреживание.

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      Также боеприпасы обнаружили в лесу на расстоянии 500 метров от жилых домов. Спасатели обнаружили: пять 122-мм артиллерийских снарядов, четырнадцать 45-мм артиллерийских снарядов, сто двадцать семь 50-мм минометных мин и двадцать девять авиационных пневматических универсальных взрывателей.

      боєприпаси часів Другої світової війни
      Боеприпасы обнаружили на расстоянии 500 метров от жилых домов

      Что делать, если Вы нашли боеприпасы?Если вы обнаружили взрывчатку, боеприпасы или подозрительные предметы внешне похожи на боеприпасы, необходимо:
      – сохранять спокойствие, ни в коем случае не трогать найденные предметы.
      – если возможно, нужно предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом.
      – также нужно обозначить место, где найдены предметы и окружить его, если это возможно.
      – после этого нужно обязательно сообщить о находке дежурные службы МЧС и МВД по номерам 101, 102.
      – ни в коем случае не пытайтесь перемещать найденный предмет или изменять его положение.
      – ожидайте на безопасном расстоянии представителей органов местной власти, МЧС, МВД и не подпускайте к предметам посторонних людей.

      blog_ava
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      17 мая
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      Теги: Оружие ГСЧС Сумы Новости Украины
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