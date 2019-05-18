На Сумщині виявили понад 150 боєприпасів часів Другої світової війни

Надзвичайники із Сумської області виявили боєприпаси на відстані до 1,8 кілометра від житлових будинків. 35 боєприпасів, які було знайдено раніше цього ж дня, було вивезено на спеціальну територію та знешкоджено.

Велику частину боєприпасів часів війни знайшли у селі Перекопівка, Роменського району. Піротехніки ДСНС Сумської області зазначили, що на місцях виявлення небезпечних предметів встановлено охорону та надано заявку на знешкодження.

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Також боєприпаси виявили у лісі на відстані 500 метрів від житлових будинків. Рятувальники виявили: п'ять 122-мм артилерійських снарядів, чотирнадцять 45-мм артилерійських снарядів, сто двадцять сім 50-мм мінометних мін та двадцять дев'ять авіаційних пневматичних універсальних детонаторів.



Боєприпаси виявили на відстані 500 метрів від житлових будинків

Що робити, якщо Ви знайшли боєприпаси?Якщо ви виявили вибухівку, боєприпаси або підозрілі предмети зовні схожі на боєприпаси, необхідно:

– зберігати спокій, у жодному разі не чіпати знайдені предмети.

– якщо можливо, потрібно попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч.

– також потрібно позначити місце, де знайдено предмети та оточити його, якщо це можливо.

– після цього потрібно обов'язково повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101, 102.

– у жодному випадку не намагайтеся переміщувати знайдений предмет чи змінювати його положення.

– очікуйте на безпечній відстані представників органів місцевої влади, МНС, МВС та не підпускайте до предметів сторонніх людей.