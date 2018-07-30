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В Тернополе абитуриентка пришла на экзамен в свадебном платье

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В Тернополе абитуриентка пришла на экзамен в свадебном платье
В Тернополе абитуриентка пришла на экзамен в свадебном платье / 0352.ua

На экзамен в Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка абитуриентка Иванна Майхер-Снигур пришла в свадебном платье, ведь у девушки совпали сразу два праздника – свадьба и вступительный экзамен в магистратуру.

Об этом говорится на сайте "0352.ua".

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Иванна Снигур с Бучача пришла на вступительный экзамен в белом свадебном платье с фатой. А удивленным преподавателям девушка объяснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.

Дівчина прийшла на іспит у весільній сукні

Девушка пришла на экзамен в свадебном платье

Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила и поздравила молодоженов с бракосочетанием.

К слову, 19 мая отгремело одно из самых громких событий года – свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Уже уполномоченные герцоги Сассекские навсегда объединили свои судьбы, однако в сети не утихают разговоры о том, у кого свадебные платья были лучше – в Меган Маркл или у Кейт Миддлтон?

Теги: Образование Тернополь Курьезные новости
Источник: 24 канал
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