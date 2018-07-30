У Тернополі абітурієнтка прийшла на іспит у весільній сукні

На іспит до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка абітурієнтка Іванна Майхер-Снігур прийшла у весільній сукні, адже в дівчини співпали одразу два свята – весілля та вступний іспит у магістратуру.

Про це йдеться на сайті "0352.ua".

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Іванна Снігур із Бучача прийшла на вступний іспит у білій весільній сукні з фатою. А здивованим викладачам дівчина пояснила, що дата іспиту та одруження співпали, тому на екзамен вона завітала разом з чоловіком та дружками.



Дівчина прийшла на іспит у весільній сукні

Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила та привітала молодят з одруженням.

До слова, 19 травня відгриміла одна з найгучніших подій року – весілля принца Гаррі і Меган Маркл. Вже уповноважені герцоги Сассекські назавжди об’єднали свої долі, однак в мережі не стихають розмови про те, в кого весільні сукні були кращими – в Меган Маркл чи в Кейт Міддлтон?