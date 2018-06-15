В Тернополе хотят запретить продажу нижнего белья во время религиозных праздников

Депутат Тернопольского городского совета от ВО "Батькивщина" Владимир Гринда во время заседания сессии 15 июня обнародовал запрос, в соответствии с которым требуется запретить в городе продавать нижнее белье во время религиозных праздников.

Соответствующее видео опубликовал местный телеканал TV-4 на своей странице в Facebook.

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Как на кадрах объясняет политик, к такому шагу его подтолкнуло то, что на Троицу он увидел на одной из улиц Тернополя торговые "точки", где торговали нижним бельем.

Существуют государственные праздники, которые обязывают во всей стране их праздновать. Троица входит в число таких государственных праздников. Идя по улице 15 апреля на Троицу. Восемь торговых точек открыты – трусы продают, лифчики. Другой там продает рыбные снасти. Если бы это еще был хлеб или что-то такое необходимое. Но чтобы на Троицу и на светлый понедельник люди открыли торговые точки и продавали трусы ... Это перебор,

– возмутился депутат.

В связи с этим он обратился ко всем присутствующим, чтобы "или решением исполкома приняли или некое предупреждение владельцам рынков сделали, чтобы хотя бы уже на такие важные праздники они запрещали трусы продавать".

"Потому что вот, если бы такое было в Германии, то в Германии в момент владелец бы вылетел с рынка. Хотя бы предупреждение вынести, чтобы такие вещи больше не предпринимались. О чем предупреждение? Чтобы на Троицу трусами не торговали", – подчеркнул Гринда.

Заметим, что мэр Тернополя Сергей Надал пообещал обратиться в Управление торговли горсовета, чтобы подготовить обращение к тернопольским предпринимателям с просьбой не торговать нижним бельем во время праздников.

Напомним, недавно в Тернополе возник скандал – ребенка не пустили в детский сад, потому что тот не имел местной прописки.