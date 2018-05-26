Женское белье и обувь стоимостью в 20 тысяч гривен пытались ввезти на оккупированный Донбасс

Пограничники изъяли женское белье и мужскую обувь стоимостью в 20 тысяч гривен, которые с нарушениями правил перевозки товаров пытались доставить на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Военнослужащие пограничного ведомства в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" зафиксировали 2 случая нарушения правил перемещения товаров. В частности, в первом случае на оккупированную территорию пытались перевезти обувь и женское белье стоимостью почти 20 тысяч гривен, а в другом – в обратном направлении перемещали 130 пачек сигарет,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что эти товары изъяли представители фискальной службы для принятия правового решения.