Жіночу білизну та взуття вартістю 20 тисяч гривень намагалися ввезти на окупований Донбас
Прикордонники вилучили жіночу білизну та чоловіче взуття вартістю 20 тисяч гривень, яке з порушеннями правил перевезення товарів намагалися доставити на тимчасово окуповану територію України.
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
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Військовослужбовці прикордонного відомства у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Майорське" зафіксували 2 випадків порушення правил переміщення товарів. Зокрема, в першому випадку на окуповану територію намагались перевезти взуття і жіночу білизну вартістю майже 20 тисяч гривень, а в іншому – у зворотньому напрямку переміщували 130 пачок сигарет,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці товари вилучили представники фіскальної служби для прийняття правового рішення.
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